Bologna-Udinese, conferenza Motta: dubbio Barrow, futuro e "grazie Buffon"

Sfida tra le sorprese di questa Serie A. Bologna contro Udinese può essere un'altra partita interessante per il fine settimana di campionato. Dopo le due settimane di sosta al Dall'Ara si presentano due squadre che attuano un bel calcio. Da un lato la filosofia di Thiago Motta e dall'altra quella di Sottil . I bianconeri arrivano dopo la vittoria contro il Milan e vogliono dare continuità, così come il Bologna reduce da un punto sul campo difficile di Salerno. Alla vigilia della partita ha parlato l'allenatore dei rossoblù in conferenza stampa.

Bologna-Udinese, le parole di Thiago Motta

Thiago Motta ha analizzato la prossima sfida contro l'Udinese: "Noi conosciamo questa squadra, se loro cambieranno qualcosa noi saremo pronti a portare la partita dalla nostra parte. Affronteremo una squadra importante che sa quello che vuole, con giocatori molto fisici e di grande qualità". Sul futuro: "Non ci penso, guardo solo alla partita contro l'Udinese". E i ringraziamenti dopo le parole di Buffon: "Sono felice, solo da ringraziare un fantastico giocatore e una fantastica persona, mi ha aiutato molto quando arrivai da oriundo in nazionale".

Sui singoli: "Dominguez ha fatto tutto quello che doveva per tornare, anche di più. Può dare una mano alla squadra. In attacco ho diverse alternative: abbiamo Barrow e Zirkzee ma anche Sansone può essere un'alternativa, lui lo vedo più centrale che esterno. Può darci una mano". In chiusura sul periodo a Bologna: "Non sono mai soddisfatto di quello che stiamo facendo, dall'inizio fino ad oggi abbiamo fatto cose buone e cose da migliorare, cercheremo di essere meglio nel domani rispetto a ieri. Questa è la nostra filosofia".