Bologna-Udinese, Motta: "Barrow? Tocca a lui dimostrare il suo valore"

Il Bologna di Thiago Motta non conosce sconfitta. Contro l'Udinese è super la prestazione dei rossoblù, che hanno dovuto rinunciare a Skorupski in porta e Orsolini-Dominguez partiti dalla panchina. La vittoria per 3-0 è la certificazione necessaria, qualora ce ne fosse stato bisogno, del grande lavoro svolto dall'allenatore dal suo arrivo. Al termine della partita ha parlato proprio Motta .

Bologna-Udinese, le parole di Motta

Thiago Motta ha analizzato la vittoria contro l'Udinese: "E' stata una buona partita non credo la migliore. Nel primo tempo abbiamo sofferto, abbiamo fatto due gol ed è andata bene. Potevamo sfruttare meglio alcune situazioni di gioco, nella ripresa molto più fluidi e i ragazzi sono stati bravi. Il risultato è quello che volevamo contro una squadra difficile. Sono contento della concretezza sotto porta". Sul modulo: "Non credo che la mia squadra giochi meglio senza attaccanti. Io metto in campo chi sta bene e so che possono rendere al meglio. La mia squadra deve giocare a calcio".

Sui singoli: "Barrow? Lui come tutti si sta allenando bene e fa tutto quello che deve per giocare, poi sta a loro dimostrare il valore in campo. Conto tanto su De Silvestri, Medel e Soriano per l'importanza che hanno dentro lo spogliatoio. Alzano il livello degli altri in allenamento. A volte giocano e altre partono dalla panchina, ma quando entrano lo fanno sempre con grande qualità e intensità".