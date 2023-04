Atalanta-Bologna, conferenza Motta: Barrow, Schouten e il maestro Gasperini

Il Bologna vuole continuare la striscia positiva in campionato e dopo la vittoria nell'ultimo turno contro l'Udinese va a far visita all'Atalanta . Thiago Motta ritrova il maestro Gasperini e vuole provare a tenersi stretto il sogno chiamato Europa. I rossoblù giocano un ottimo calcio e anche i risultati stanno premiando il lavoro del tecnico. Alla vigilia della partita ha parlato proprio l'allenatore dei rossoblù in conferenza stampa.

Atalanta-Bologna, le parole di Thiago Motta

Thiago Motta ha analizzato la prossima sfida contro l'Atalanta: "Gasperini di lezioni me ne ha date tante. Giocheremo contro una squadra di altissimo livello, che gioca un bel calcio che la porta ad ottimi risultati. E' tra gli allenatori migliori in Serie A negli ultimi anni per quanto fatto vedere in termini di gioco e risultati. Non mi permetterei mai di dare indicazione a lui, penso alla mia squadra. Noi dobbiamo avere equilibrio, lo sentivo dire spesso ad Ancelotti".

Sul futuro: "Penso solo alla panchina del Bologna e alla partita contro l'Atalanta, per il resto ci sarà tempo". Sui singoli: "Barrow deve essere più esigente con sé stesso perché ne ha le qualità tecniche e fisiche. Musa sta bene, il Ramadan ha l'esperienza per gestirlo. Schouten? Si parla poco di lui per quello che sta dando alla squadra. Parte tutto da lui, è un ragazzo che si mette tutti i giorni a disposizione nel modo giusto".