Atalanta-Bologna, Orsolini: “Insulti? Dispiace ma fa parte del gioco”

Atalanta-Bologna, le dichiarazioni di Thiago Motta e Orsolini

"Vittoria importante e meritata, bisogna continuare così. Mi è piaciuto lo spirito e l'entusiasmo della mia squadra, è stato una bellissima partita giocata da entrambi le parti e questo fa bene allo spettacolo". Così Thiago Motta, tecnico del Bologna, a Sky Sport, dopo la vittoria esterna sull'Atalanta. "Difficile parlare di un singolo giocatore, tutti sono stati molti bene dentro al campo. Si sta lavorando bene e questo ci porta ad avere delle soddisfazioni e meritare la vittoria", ha aggiunto. "Il cacio evolve, cerchiamo di essere attenti nel migliorare e cosa proporre al gruppo. Il grande merito è dei giocatori, sono loro che scendono in campo ed esprimono il modo di giocare che gli allenatori hanno in testa". A seguire anche le dichiarazioni di Orsolini, ex della partita: "I cori degli atalantini? Mi dispiace perché ho giocato qui e sinceramente non mi fa piacere. Non ho nulla contro i tifosi dell'Atalanta, fa parte del calcio e va bene così. Ci portiamo a casa i tre punti, trascorreremo una buona Pasqua. Ripartiamo dalla prossima partita. La percentuale di vittorie si alza quando non prendiamo gol, poi davanti abbiamo gente che sa segnare. Sono contento per Nicola (Sansone, ndr), che quando gioca si fa trovare sempre pronto, come per il resto della squadra. L'Europa? Mancano 10 giornate, è ancora lunga".