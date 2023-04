Il Bologna vola con Sartori e Motta: viaggio nei segreti rossoblù

I numeri non mentono mai. Mettono chiarezza in una materia sfuggevole e imponderabile come il calcio: il Bologna nelle ultime 12 partite ha fatto 24 punti. Una media che proiettata sull'intera stagione significa un posto in Champions League o giù di lì. Nessuno poteva pronosticare una crescita così impetuosa della squadra di Thiago Motta , subentrato a Mihajlovic a settembre. L'avvio fu zoppicante (1 pareggio e 3 sconfitte nelle prime 4 partite con lui in panchina), poi dopo la sosta Mondiale i concetti dell'italo-brasiliano iniziarono a insinuarsi sottopelle ai giocatori. E ora il Bologna vola. Non solo ottiene risultati con la continuità di una grande, ma produce un gioco di qualità elevatissima, col gruppo vero comun denominatore. Degradati alla panchina il generale Arnautovic e i colonnelli Medel , Dominguez e spesso Soriano e Orsolini , la truppa non solo sta rispondendo in maniera sorprendente, ma è pronta a gettarsi nel fuoco per il suo condottiero.

Bologna senza Arnautovic

Si diceva che uno come “Arna” non potesse restarsene ai margini, essendo l'unico di classe superiore. Invece no. L'infortunio al bomber austro-serbo ha accantonato le polemiche, aprendo una linea di credito ampissima a Thiago Motta. Nicola Sansone, che era il quinto attaccante nelle gerarchie, è partito titolare per la seconda volta di fila a Bergamo dopo l'Udinese, e ha fatto gol. Riccardo Orsolini, entrato di rincorsa, idem come sopra: quinta rete nelle ultime 9 partite giocate, per un totale di 8 gol proprio come Arnautovic. Musa Barrow aveva già 'bollato' con l'Udinese; Zirkzee subentrato nella ripresa con l'Atalanta ha sciorinato la sua gara migliore da quando è al Bologna, mostrando in più di un'occasione il meglio del suo repertorio: il tunnel al difensore a tutta velocità.

Bologna, che numeri

Ma non solo l'attacco è scintillante. Nelle ultime 10 gare il Bologna ha subìto soltanto 6 gol. Skorupski, portiere con l'errore nel Dna, sta vivendo una mutazione genetica. A Bergamo (campo storicamente minato per il Bologna: seconda vittoria dal 1962...) è stato una vera saracinesca. Davanti a lui Soumaoro si è rivelato guerriero che nessuno riesce a spostare di un centimetro, nemmeno le punte di diamante dell'Atalanta che tutto sono fuorché fuscelli. Sulla fascia sgroppa con enorme costrutto l'ultimo arrivato Kyriakopoulos. Il greco può giocare indifferentemente alto o basso, e anche con lui Giovanni Sartori ha visto giusto. Tutte le perplessità della piazza per gli acquisti dell'ex direttore sportivo dell'Atalanta sono evaporate di fronte al salto di qualità che stanno producendo i nuovi, tra cui Posch e Moro per dirne altri due. Ferguson mostrò da subito il suo valore. Ora continua semplicemente a farlo. Sabato arriverà il Milan. Tenendo conto della contingenza delle due eurosfi de col Napoli, non è azzardato porre i rossoblù molto vicini nel pronostico alla squadra di Pioli. Lo certificano i bookmaker, i quali notoriamente hanno il cuore dalla parte del portafoglio. L’Europa non è distante. Il settimo posto potrebbe valere la Conference, a seconda di come terminerà la Coppa Italia. Il Bologna è a un solo punto dalla Juventus settima, la cui classifi ca presenta tutti gli asterischi del caso. La sesta, l’Atalanta, è a +5 con 9 partite ancora da giocare. I giochi sono dunque apertissimi. Dopo la gara del 30 aprile con la Juventus, il calendario del Bologna è più che buono. Ed è fatto della materia dei sogni.