Bologna-Milan, conferenza Motta: Orsolini, Zirkzee, l’infortunio a Soriano

Bologna-Milan, le parole di Motta

A presentare in conferenza stampa il match contro i rossoneri il tecnico del Bologna, Thiago Motta: "Dobbiamo dare tutto, cercare di migliorare sempre per potersela giocare contro grandi squadre come con l'Atalanta e come sarà sabato col Milan, squadre che giocano per qualificarsi alla Champions League. Con i rossoneri sarà una gara stupenda, contro una squadra in salute e con lo stadio pieno: bisogna giocare col sorriso, cercando di portare a casa il risultato. Da quando sono arrivato abbiamo lavorato per far arrivare il Bologna dove è oggi. Qualificazione in Europa? Pensiamo al presente, e il nostro presente è il Milan, una squadra che sta lottando per arrivare alle semifinali di Champions League. Mi aspetto il miglior Milan della stagione".