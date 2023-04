Thiago Motta, conferenza Verona-Bologna: Zirkzee e il rientro Arnautovic

Verona-Bologna, le parole di Thiago Motta

Thiago Motta ha analizzato la prossima sfida di campionato contro il Verona: "Una partita difficile come tutte le partite in Serie A, l'importante siamo noi. Con grande rispetto e umiltà, loro sono una squadra buona e molto agguerrita in questo momento. Dovremo mettere in campo grande sacrificio per portare a casa punti. Hanno cambiato nelle ultime partite con un giocatore in più dietro".

Sui singoli: "Farò le scelte migliori in base a quello che ho visto in settimana e nell'ultima partita. Zirkzee? Ha tutte le qualità che un giocatore può avere, deve migliorare in alcuni aspetti. Deve andare in area e fare gol, deve diventare un Osimhen o un Giroud. Può aiutare la squadra e poi andare a segnare. Soriano ci manca, sta lavorando come grande professionista e in attacco può giocare anche Kyriakopoulos, ha fatto molto bene quando ha giocato esterno alto. Sansone? Quando va in campo è disponibile, le sue forze riesce a metterle in pratica per aiutare il gruppo questo è molto importante. Arnautovic non so quando rientrerà in gruppo".