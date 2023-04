Motta, conferenza Bologna-Juve: Arnautovic, Cambiaso e i dubbi di formazione

Il Bologna per continuare a stupire, la Juventus per riprendersi dopo l'eliminazione in Coppa Italia : la prossima sfida tra le due squadre non sarà banale e avrà punti importanti in palio. I rossoblu vengono dalla sconfitta contro l'Hellas Verona, dopo un ottimo momento di forma. Thiago Motta ha analizzato la prossima sfida in conferenza stampa.

Bologna-Juventus, le dichiarazioni di Thiago Motta

L'allenatore ha parlato così in vista del match con la Juve: “Veniamo da una partita complicata contro il Verona, una squadra che si è difesa molto bene, non era semplice fare risultato. Ora la nostra testa è alla Juventus, affronteremo la partita con molta determinazione, cercheremo di dare il massimo come abbiamo sempre fatto“. Su Arnautovic: “In panchina? Non ci sarà. E’ guarito dal punto di vista medico, deve ora riprendere la forma fisica ed è arrivato il via libera per allenarsi, perché l’ultima volta che ha giocato tutta la partita era il 4 gennaio scorso. Discorso diverso per Cambiaso che sta molto bene ed è in forma, può giocare“. L'allenatore ha elogiato anche il proprio centrocampo: “Ferguson è sempre a disposizione della squadra, ha doti fisiche e grandi qualità tecniche. Io lo vedo come centrocampista che sa fare anche gol e sa inserirsi in area avversaria. Dominguez, invece, potrà essere un leader in futuro se riuscirà a gestirsi durante la partita. E’ disponibile al sacrificio, sa interpretare al meglio le situazioni di gioco e sono convinto che farà un ulteriore step in avanti“. Thiago Motta ha parlato anche del suo futuro ed è stato chiaro: “Al momento giusto ne parleremo, ci sarà tempo per confrontarsi e trovare lesoluzioni migliori per tutti. Ora il mio futuro si chiama Juventus”.