Bologna-Juventus, Motta: "Potevamo vincerla. Arnautovic? Dipende da lui"

BOLOGNA - "Nel primo tempo, dopo il nostro gol, loro hanno creato, sono arrivati. Abbiamo difeso, non abbiamo scelto il momento giusto di fare pressione e ci siamo allungati. La Juve ha giocatori, soprattutto in seconda linea come Rabiot e Fagioli, che si buttano e hanno velocità. Quando han velocità sono pericolosi. Nel secondo tempo siamo stati più compatti. Con la palla abbiamo fatto molto bene e lì fa la differenza. Dobbiamo essere squadra quando difendiamo e con la palla creare, ci siamo riusciti e sono contento della prestazione dei ragazzi. È una soddisfazione per me, per la gente, che viene e spinge i suoi giocatori". È l'analisi del tecnico del Bologna Thiago Motta ai microfoni di Dazn dopo l'1-1 con la Juventus: "Nel primo tempo dovevamo scegliere il momento di pressarli. Non possiamo pensare di pressare sempre in 45 minuti, altrimenti la squadra si allunga. Abbiamo trovato il momento giusto nel secondo tempo, vincendo più seconde palle. Il pallone va giocato bene, contro queste squadre non bisogna solo difendersi".