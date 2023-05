Skorupski e i retroscena su Milik: il rigore, il saltello e il post partita

"Su Fagioli la parata più bella? E' stata una doppia parata, ma il rigore è stato più difficile. Conoscendo Arek, pensavo che incrociasse ma sono stato centrale fino alla fine. Per fortuna mi è andata bene". Lo ha dichiarato Lukasz Skorupski a Dazn sul rigore parato a Milik nell'1-1 tra Bologna e Juventus. Il portiere rossoblù ha poi aggiunto: "Milik il saltello non l’ha mai fatto, per fortuna mi è andata bene con la parata. Penso che sul rigore sia cinquanta e cinquanta. Mentre nella partita per gli attaccante è un vantaggio conoscere i portieri, sui rigori invece è diverso anche se ti conosci. Come ho fatto a bloccare quel tiro di Milik? Non volevo bloccarla sinceramente, mi è rimasta sul petto".