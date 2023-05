Motta, conferenza Empoli-Bologna: Arnautovic e l'elogio a Orsolini

Empoli-Bologna, conferenza Motta

Thiago Motta ha analizzato la prossima partita contro l'Empoli: "Trappola come con il Verona? Con loro non abbiamo sbagliato atteggiamento e neanche domani lo faremo. Dovremo essere concreti, pragmatici e realistici. Faremo il nostro massimo contro una squadra di Serie A. Rotazioni? No. Sono giovani, hanno una grandissima voglia di giocare, faremo gli ultimi aggiustamenti". Sul futuro:"Ho fatto una chiacchierata con il presidente per le linee future e per dare il massimo impegno da qui in avanti". L'allenatore ha parlato anche della condizione fisica di Arnautovic:"Rientra da un lungo infortunio. Ha fatto 10 giorni senza stop e 3 con il gruppo. Lo vedo bello cotto, domani si riposerà e sarà con noi da venerdì per preparare la gara di lunedì (contro il Sassuolo ndr)". Poi un'analisi su Orsolini: "Se può migliorare? Si, assolutamente. Credo che nell'ultimo quarto d'ora sia fondamentale. Deve fare di più per un giocatore del suo livello, non deve essere soddisfatto. Riccardo domani a Empoli ha la possibilità per dimostrare il suo valore. È un ragazzo che quando è concentrato è importante per noi e per il gruppo". Su Ferguson e le possibilità di turnover: "Riposo? Non faccio le scelte per pensare al riposo. Tutte le decisioni che prendo sono per affrontare al massimo l'Empoli. Non per riposo. Lewis non ha bisogno di recupero, il giorno dopo la gara con la Juve era già pronto per la prossima partita. Abbiamo dei ragazzi diffidati ma non ci penso, giocheranno al massimo, se devono prendere un cartellino perché giocano al massimo succede".