Sassuolo-Bologna, Motta: "Cambiaso ha libertà, da Orsolini voglio di più"

REGGIO EMILIA - "Mancata velocità? Non sono d'accordo, è mancata alla fine la giocata negli ultimi metri, dove possiamo essere più creativi e finire l'azione in modo migliore. Dobbiamo portare meglio la palla nella metà campo avversaria per poter vincere partite come quella di oggi". Queste le dichiarazioni di Thiago Motta, allenatore del Bologna, ai microfoni di Sky Sport, dopo il pareggio per 1-1 contro il Sassuolo. "Il tiro da fuori è un'opzione, considerando che fatichiamo nel crossare la palla in area avversaria con squadra schierata. Dominguez ha fatto un gran bel gol, è stato bravo. È chiaro che non conta solo la disposizione tattica, ma anche gli interpreti: quelli di oggi erano giusti, responsabili e con grande palleggio. In certi momenti siamo stati noi a controllare la partita, in altri momenti loro: credo che entrambe le squadre abbiano fatto una buona prestazione".