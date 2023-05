Motta su Bologna-Roma: "C'è grande soddisfazione. Mourinho? Speciale!”

Ancora un risultato importante per il Bologna : i rossoblu fermano sullo 0-0 al Dall'Ara la Roma di José Mourinho. Un pareggio che consente alla squadra di Thiago Motta di portarsi a quota 47 punti, perdendo terreno da Monza, Torino e Fiorentina (oggi tutte vincenti, salite dunque a 49 punti in graduatoria) ma potendo vantare un dato importantissimo. Infatti nessuna tra Juventus, Inter, Lazio e Milan ha vinto al Dall'Ara (in attesa del match casalingo contro il Napoli, in programma il 28 maggio).

Bologna-Roma, parla Thiago Motta

Al termine della sfida contro i giallorossi, a parlare come di consueto è stato l'allentore rossoblu, Motta. Queste le sue parole: "C'è soddisfazione nel vedere la squadra giocare così contro una big del campionato. Abbiamo dominato e controllato il gioco, alla fine potevamo anche vincere. In generale sono contento, dobbiamo continuare così. Alla base c'è la qualità dei miei giocatori, possiamo sicuramente migliorare in alcune cose. C'è identità della squadra anche in difesa: aiutarsi, essere disposti a fare delle cose a cui non sei abituato. Sono contentissimo quando vedo una squadra che lotta, che si aiuta, che gioca le seconde palle nel modo giusto: è lì che una squadra diventa solida. Mourinho? E' una persona speciale e fa piacere ritrovarlo. Oggi volevamo vincere entrambi, è il gioco. Ma ripeto, è una persona speciale che merita tutto quello che ha fatto e anche di più. Le big non vincono a Bologna? Sono partite diverse".

