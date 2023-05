Motta, conferenza Cremonese-Bologna: le condizioni di Arnautovic e il futuro

Cremonese-Bologna, le dichiarazioni di Thiago Motta

L'allenatore ha rivolto subito un pensiero alle vittime dell'alluvione: "Vorrei esprimere cordoglio alle famiglie delle vittime dell'alluvione di questi giorni. Volevo iniziare così". Poi sui prossimi avversari: "Affronteremo la Cremonese al massimo come abbiamo sempre fatto. Ringrazio i ragazzi per l'impegno e la professionalità che hanno mostrato e so che faranno così fino alla fine. Abbiamo fatto prestazioni importanti, vincendo a Firenze, Udine e Bergamo, poi abbiamo pareggiato con Milan, Lazio, Roma e Juventus. Noi con questi risultati siamo andati ben al di là dell'obiettivo salvezza. Stiamo facendo cose straordinarie, questi calciatori stanno facendo cose straordinarie, proveremo a continuare a farle". Sul futuro: "C'è dialogo, serve però massima concentrazione per questo finale di stagione". Su Sansone: "Quando ha giocato ha fatto molto bene, occupando quella posizione di attaccante centrale. Attacca gli spazi, dialoga con i compagni, è partecipativo nella fase difensiva. Serve anche da esempio per Arnautovic e Zirkzee perchè noi chiediamo quella cosa lì agli attaccanti. Vediamo adesso quando rientrerà, se sarà possibile utilizzarlo o no". Sul momento d'oro di Dominguez: "Fa il capitano perchè rappresenta il gruppo, quello che vogliamo essere, prendendosi anche dei rischi. per questo è il nostro capitano. Non è cambiato, è abituato alle responsabilità, trascina anche gli altri in momenti di difficoltà". Sulle condizioni di Arnautovic: "Ho già fatto la scelta per sabato, la vedrete sabato. Marko come tutti gli altri gioca quando sta bene se può essere utile alla squadra. Avete parlato tantissimo di lui, l'avete già messo in altre squadre mentre stiamo pensando alla Cremonese. Non abbiamo nessun problema personale, sono solo scelte tecniche, è quello che vedo nel campo e sono scelte per il bene del Bologna. Se dovessero arrivare squadre per Arna che ha 34 anni, squadre che puntano o giocano in Europa, penso sarebbe giusto che lui possa avere una grande opportunità per giocarci. In ogni caso, se sta bene gioca punto". Infine un applauso ai tifosi: "Prima di chiudere volevo ringraziare i tifosi perchè la scorsa volta in caso, mi sono dimenticato. Faremo il massimo per loro perchè il loro appoggio è fantastico.