Motta, conferenza Bologna-Milan: Barrow, il mercato, Dominguez e Orsolini

Thiago Motta ha dovuto fare di necessità virtù e anche in Coppa Italia contro il Cesena ha fatto esordire Corazza come terzino sinistro. Lui o Lykogiannis? "Lo vedrete lunedì". In conferenza poi si è lasciato andare anche su alcune situazioni, come quella su Nico Dominguez...

Bologna-Milan, conferenza Thiago Motta

L'allenatore ha parlato di Dominguez dopo le ultime voci: "Rinnovo? Dovete chiedere a lui e a Fenucci. Sarà il nostro capitano contro il Milan" e proprio sui rossoneri ha poi detto "sono una grande squadra che si è rinforzata tantissimo e noi siamo concentrati e determinati a fare una grande prestazione. Siamo pronti per competere al massimo con loro. Se non è la favorita è una delle favorite per lo scudetto. Hanno costruito una squadra forte e di qualità, non solo per il campionato ma anche per l'Europa". Sull'obiettivo stagionale del Bologna: "Cerchiamo di dare il massimo per il presente e per il futuro".

Poi le parole sul mercato: "Abbiamo individuato 4/5 nomi che devono ancora arrivare. L'idea e la filosofia è la stessa, i giocatori che arriveranno serviranno per aumentare il livello e la concorrenza tra loro, per migliorarsi e crescere. Fabbian? Sono contento del suo arrivo. Ha fatto una buona stagione l'anno scorso, è un ragazzo fantastico che ha voglia di lavorare". Thiago Motta ha voluto poi punzecchiare Orsolini...