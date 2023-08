Bologna, Thiago Motta: “Sono convinto che arriveranno nuovi giocatori"

Il tecnico del Bologna Thiago Motta è intervenuto ai microfoni di Dazn al termine del match perso 2-0 al Dall'Ara contro il Milan: "Oggi abbiamo trovato una delle favorite per lo scudetto e fare bene in Europa , con mezzi diversi dai nostri. Nei primi venti minuti è stato difficile perché hanno segnato. Il Milan ha individualità incredibili ma siamo stati in partita fino alla fine. Continueremo a lavorare con la consapevolezza che ci manca qualcosa, ma questa è la strada giusta. La partita è stata ottima. Se mi piace la filosofia del Milan? Si è rinforzato tantissimo soprattutto davanti . Non mi piace però parlare delle altre squadre, i rossoneri sono allenati da un grande allenatore".

Su Ndoye, Orsolini e Zirkzee

"Manca un po' di qualità davanti? Mettere in difficoltà una squadra come il Milan non è facile. Ndoye ha l'uno contro uno, dobbiamo averlo anche con Orsolini che stasera non mi è piaciuto. Abbiamo Ferguson, Dominguez e Posch che devono arrivare da dietro. Zirkzee ha lavorato tantissimo e avrà occasioni per fare gol, chiaro che dobbiamo migliorare per competere contro queste squadre. Bisogna alzare il livello. Dove può migliorare Zirkzee? Ha tante qualità, dipende dalla partita. Oggi doveva tenere i due centrali del Milan, attaccare la profondità è importante. Lo deve fare e sta migliorando da questo punto di vista. Non abbiamo tempo, ma gli serve perché è un ottimo giocatore e sono convinto che insieme agli altri funzionerà", conclude Thiago Motta.

Il mercato del Bologna

"La Serie A è una cosa seria, come sono serie tutte le persone che lavorano in questo Club. Non siamo riusciti a iniziare il campionato con la squadra finita, non è stato così, sono convinto che arriveranno nuovi giocatori, ma ora dobbiamo pensare al campionato e in particolare alla Juventus. Dobbiamo affrontare tutte le sfide con lo spirito di oggi, ma dobbiamo mantenere queste prestazioni insieme ai risultati, perché questo è quello che conta. Un bilancio sul mercato? Posso fare un bilancio sulla partita di oggi, dove ho visto una squadra che lotta, che gioca e che compete. Noi come Bologna non abbiamo i mezzi economici per arrivare al livello del Milan ma oggi la mia squadra ha giocato bene", aggiunge Thiago Motta in conferenza stampa.