Juve-Bologna, furia Fenucci sull'arbitro: "Rigore netto!". Thiago Motta...

Il Bologna esce con un punto prezioso dall' Allianz Stadium nella prima partita stagionale in casa della Juventus . Oltre all'episodio inerente al possibile fallo su Chiesa in area di rigore nel primo tempo, a far discutere è stato anche un contatto a due passi dalla porta tra Iling Jr e Ndoye dove i rossoblù avrebbero potuto portarsi sul 2-0.

Al termine della sfida ai microfoni si è presentato l'amministratore delegato del Bologna Fenucci per commentare quanto accaduto: "Faccio questo lavoro da 25 anni e non vengo spesso a parlare di arbitri in tv. Sono qui per difendere il lavoro dell'allenatore e dei ragazzi perché la vittoria non è arrivata per un errore clamoroso dell'arbitro. Ci è stata tolta una vittoria che ormai era certa. C'era un rigore netto con il rosso per noi. Mi dispiace molto, il lavoro tra il Var e il campo deve migliorare perchè non è possibile andare avanti con questi errori".

Bologna, le parole di Fenucci e la risposta di Thiago Motta

Fenucci ha proseguito: "È allucinante, è impensabile che un calciatore falciato in area non valga il calcio di rigore. L’amarezza è perchè stiamo lavorando da anni con discreto successo su questo fronte ma nonostante il lavoro e l’applicazione non riusciamo a capire come su episodi come questi non si possa intervenire, è una follia". Thiago Motta, dopo il triplice fischio, ha invece preferito rimanere in silenzio e fare delle smorfie abbastanza esplicative con il viso quando gli è stato chiesto di commentare l'episodio in questione.