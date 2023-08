Motta, conferenza Bologna-Cagliari su Zirkzee, nuovo capitano e Juve...

La classifica, dopo due giornate, segna ancora soltanto un punto ed è per questo che nella sfida del Dall'Ara contro il Cagliari l'imperativo sarà vincere e trovare il primo successo del campionato.

Bologna-Cagliari, parla Motta

A due giorni dalla gara contro i sardi, queste le parole del tecnico del Bologna, Thiago Motta: "Rigore non dato con la Juve? Non ne ho parlato a Torino e non lo farò adesso. Ha già detto tutto Fenucci, la testa è solo al Cagliari. Zirkzee sta bene e non è un caso, fin dal primo giorno si è presentato al meglio, allenandosi nel modo giusto: deve continuare così. Mercato? Al di là dei nomi sono soddisfatto, con la società abbiamo condiviso la stessa idea per incrementare il valore della rosa, per la concorrenza interna non tanto a livello di numero ma di caratteristiche. Saelemaekers lo vedo bene in diversi ruoli, sicuramente alza il livello del gruppo. Dominguez via? Felice per lui, è un grande ragazzo e voleva provare un'altra situazione. Contro il Cagliari sarà Posch il capitano, in futuro potrà cambiare. Ranieri? Abbiamo avuto un'esperienza insieme, ma lui non era molto contento perché poi sono andato al Psg: sapeva quello che volevo, poi è successo così. Quando è andato al Monaco ci siamo rivisti e ne abbiamo parlato".