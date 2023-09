Motta, l’abbraccio e l’elogio a Ranieri: “Un signore, parla la storia”

Nella ripresa i ragazzi di Motta sono scesi con un atteggiamento diverso in campo e hanno ribaltato il momentaneo vantaggio di Luvumbo con i gol di Zirkzee e la prima perla di Fabbian in Serie A. L'allenatore ha analizzato il match al termine dei novanta minuti.

Bologna-Cagliari, le dichiarazioni di Motta

Queste le parole dell'allenatore del Bologna, Thiago Motta, ai microfoni di Dazn: "Sono contento della nostra prestazione. Abbiamo un gruppo di grande qualità, i ragazzi sono bravi e sono capaci di mettere in pratica quello che gli chiedo. Zirkzee? Non sta ripagando la mia fiducia, ma il suo lavoro. Se sta così deve giocare per forza, è un giocatore forte. Ha fatto una grande prestazione, così come nelle prime due partite di campionato. Abbraccio con Ranieri? La storia parla per lui, è un signore fantastico, umile e capisce tanto di calcio. Un vero e proprio maestro, da prendere come punto di riferimento".