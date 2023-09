Motta, conferenza Verona-Bologna: “Freuler sì, Saelemakers no e Zirkee…”

Thiago Motta e il Bologna a Verona a caccia di conferme dopo il 2-1 al Cagliari . L'allenatore, che parlando del suo futuro è stato perentorio ( "Sono felice al Bologna" ) ha presentato la gara valida per la quarta giornata di Serie A in programma lunedì 18 settembre alle 20:45 .

Motta ha colto l'occasione per parlare dei neo-acquisti Frelueler e Saelemakers, non lesinando parole d'elogio per Zirkee che si sta facendo apprezzare per le sue caratteristiche da punta moderna.

Verona-Bologna, Motta: "Pronti e determinati"

La ripresa dopo la sosta: “Mi aspetto il Bologna di sempre. La mia squadra, fedele alla sua identità di gioco e determinata a perseguire le proprie idee per l’intera durata della partita. Il nostro lavoro in allenamento è stato efficace, inclusa la collaborazione con i giocatori che sono stati impegnati nelle competizioni internazionali”.

L'avversario: "Il Verona è passato nelle mani di Baroni, ma la filosofia di gioco della squadra è rimasta sostanzialmente invariata. La determinazione e il coraggio sono sempre stati punti di forza del nostro approccio".