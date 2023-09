Motta, Bologna-Napoli e la risposta in conferenza su De Laurentiis

"De Laurentis mi ha sentito per prenedere il posto di Spalletti? Non mi sembra il caso parlarne oggi, niente distrazioni dovremo fare una grande gara, davanti ad un grande pubblico". Così Thiago Motta all'antivigilia di Bologna-Napoli .

Domenica 24 settembre alle 18 è la gara valida per la sesta giornata di Serie A. I rossoblù sono reduci dal pari a reti inviolate e Verona, gli azzurri dalla vittoria in trasferta in Champions League contro il Braga.

Bologna-Napoli, Thiago Motta su Kvara e Lobotka

Un successo che non è servito a placare gli scetticismi intorno a Rudi Garcia. Decisamente migliore il clima che si respira in casa felsinea dove è piena la fiducia nei confronti di Thiago Motta, tra i tecnici emergenti più apprezzati nel panorama italiano ed europeo. L'ex centrocampista dell'Italia ha presentato il match in conferenza stampa dopo aver dribblato la domanda sul presunto abboccamento col Napoli la scorsa estate.

Conta solo la stretta attualità: "Il Napoli è una buona squadra con buoni giocatori, non hanno sfruttato tutte le occasioni da gol ma hanno vinto e hanno preso fiducia. Noi siamo concentrati su quello che possiamo fare e dovremo sfruttare tutte le occasioni. Kvara e Lobotka? Sono due giocatori importanti che aiutano a far funzionare il Napoli. Mi aspetto il miglior Napoli possibile e noi dobbiamo preparci per fare la miglior gara possibile".

Saelemaekers: "Sarà disponibile, ma dall'inizio sicuramente no. Sta bene si è allenato bene: rientra dopo un periodo e deve riprendere il livello dei compagni. Non gli manca molto".