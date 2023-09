Motta dopo Napoli-Bologna: "Rigore inesistente". E su Arnautovic...

Il Bologna è riuscito a strappare un punto importante contro il Napoli al Dall'Ara . I rossoblù hanno tenuto bene il campo contro i campioni d'Italia e non hanno quasi mai sofferto, se non per il rigore calciato e sbagliato da Osimhen nel secondo tempo.

Una prestazione che ha lasciato soddisfatto anche il tecnico Thiago Motta che al termine della partita ha elogiato la prova di tutto il gruppo concentrandosi anche su De Silvestri, entrato a freddo dopo l'infortunio di Posch, e di Zirkzee.

Bologna-Napoli, parole Thiago Motta

Thiago Motta ha parlato a Dazn al termine della sfida col Napoli: "Siamo sempre in partita e oggi contro una buonissima squadra non abbiamo sofferto. Il rigore era inesistente. I ragazzi lavorano insieme e devono fare tutti la doppia fase in maniera perfetta per poter competere con squadre forti come il Napoli. Vogliamo fare di più e meglio, ma dobbiamo tenere conto anche dell'avversaria di assoluto livello. Da allenatore sono soddisfatto della mia squadra. La mia squadra gioca a calcio ed è un piacere allenare questo gruppo".

Su De Silvestri: "Non è esempio soltanto oggi, ma lo è sempre durante la settimana e a volte lavora anche più degli altri. E' sempre pronto ed è entrato in un momento complicato, ma ha fatto bene. Deve essere esempio per i giovani". E in chiusura su Arnautovic: "Un giocatore con le caratteristiche di Arnautovic a noi oggi non serve. Gli voglio bene e gli ho scritto dopo l'infortunio contro l'Empoli ma era il momento per lui di fare una scelta e l'ha fatta. Zirkzee è l'anima della squadra e io come allenatore devo aiutarlo per metterlo nelle condizioni migliori per segnare. Stasera ha fatto un lavoro eccezionale".