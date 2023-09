Bologna, Motta: "Saelemaekers in crescita, Orsolini opzione per Monza"

Sulle possibili scelte di formazione, Motta non si nasconde: "Non possiamo contare su Lucumì e Posch che speriamo possano rientrare il prima possibile. El Azzouzi e Orsolini, come tutti gli altri, sono opzioni per domani. De Silvestri titolare e sarà molto importante per noi. Bonifazi o Calafiori sono pronti per giocare. Saelemaekers vedremo se inizierà o parteciperà a gara in corso. Per me i giocatori che sanno fare diversi ruoli riescono anche a capire meglio come aiutare i compagni. Ndoye e Karlsson possono migliorare sicuramente. Freuler è un giocatore importante per la squadra".

Thiago Motta: "Monza bene contro la Lazio"

Tornando agli avversari del prossimo impegno: "L'anno scorso abbiamo affrontato due Monza diversi. Loro sanno giocare bene a calcio e creare situazioni difficili da difendere. E' una squadra che in fase difensiva può fare una buona pressione, riuscendo a concedere poco all'avversario. E' stata una bella partita contro la Lazio. Il Monza è una bella squadra e ha messo in campo una bellissima prestazione, potendo anche vincere". Un Bologna ccon una difesa solida che domani non dovrà calare di attenzione nonostante le assenze: "Io non voglio vedere abbassarsi il livello perché vengono inseriti dei giocatori che solitamente non giocano. In difesa, soprattutto, noi dobbiamo lottare su ogni pallone per poter competere in Serie A. Solo così possiamo crescere, migliorare e poter competere in questo campionato. Domani ci servirà sicuramente una grande prestazione". Sicuramente qualche rotazione ci sarà: "Il turno infrasettimanale da possibilità ai ragazzi di mettersi in mostra. Sicuramente chi ha giocato di meno ha a possibilità di giocare di più, non solo in allenamento ma anche in partita".