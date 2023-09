Bologna, Motta è furioso: "Un altro episodio clamoroso contro di noi"

L'allenatore dei rossoblù non ci sta: "Abbiamo avuto quattro episodi decisivi in sei partite, sono difficili da digerire - le sue parole - A volte sbaglio io, così come ha sbagliato Saelemaekers che non deve prendere il rosso, dobbiamo controllarci meglio, ma c'era fallo prima su di lui. Il gol annullato? Cosa dovrei dirvi...a me fa male l'ingiustizia, perché sono errori evidenti e chiari che vedono tutti e mi dispiace anche per l'arbitro. Gli ho stretto la mano a fine partite e gliel'ho detto. Quello che ho visto oggi non è possibile. Dobbiamo alzare il livello tutti. Io per primo".