Bologna, Motta: "Errori arbitrali non sono un alibi. Karlsson è speciale"

"Gli episodi sono sotto gli occhi di tutti, ora basta, penso all'Empoli e a come stanno i miei ragazzi". Thiago Motta ha chiuso così le polemiche del post Monza e ora vuole solo conentrarsi sulla prossima sfida. In conferenza per il tecnico è stato il momento di presentare l'avversario del Dall'Ara: "Andreazzoli è un grande allenatore e ha sempre fatto bene".

L'allenatore ha parlato così alla vigilia della sfida contro la formazione toscana, un test importante per dare continuità ai risultati sin qui ottenuti e con la voglia di migliorare, soprattutto in zona gol (soltanto 3 le reti fatte sin qui in stagione).

Bologna-Empoli, le dichiarazioni di Motta

Thiago Motta ha analizzato il momento dei suoi: "Domani posso riconfermare tutti quelli di Monza. E' un'opzione perché tutti stanno bene e lavorano al meglio. Mancanza del gol? Non è un problema dell'attacco ma tutta la squadra deve capire come mettere nelle condizioni il compagno di segnare. Dobbiamo continuare a lavorare e fare del nostro meglio. Posso comunque dire di esserre soddisfatto del gruppo e di come la mia squadra sta lavorando durante gli allenamenti. i punti che abbiamo sono quelli che abbiamo meritato e i gol fatti e subiti sono quelli che ci siamo meritati, gli errori arbitrali non sono un alibi. Da qui dobbiamo partire per migliorare tutti gli aspetti".

Poi sui singoli: "De Silvestri? Sta bene e contro il Monza ha giocato bene. Sta bene anche Corazza e domani sceglierò chi giocherà. Calafiori? Deve migliorare in tutto ma lui è una gran lavoratore e deve continuare così per crescere". In chiusura su Karlsson: "E' un giocatore speciale con colpi incredibili. Sono contento della disponibilità che sta mettendo perché sta cercando di capire come poter essere utile alla squadra".