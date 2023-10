Gioia Thiago Motta: "Bologna, mentalità fantastica. Mi godo Orsolini..."

"La nostra mentalità oggi è stata fantastica, contro un Empoli che ha giocato con coraggio ed entusiasmo e ci ha messo in difficoltà". Lo ha dichiarato Thiago Motta commentando la vittoria del suo Bologna contro l'Empoli. Su Orsolini, che si è sbloccato segnando una tripletta: "Stiamo lavorando tanto su di lui per la sua crescita, ma il merito è suo e sono contento della sua concentrazione, del lavoro che ha fatto, degli spazi che ha aperto specialmente a Ferguson, e poi ovviamente per i bellissimi gol. Sta alzando tanto il suo livello".