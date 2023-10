Orsolini: "Tripletta perché lavoro il triplo. Casa Bologna, poi l'Italia"

"E' stata una domenica perfetta". A dirlo è stato Riccardo Orsolini che nel lunch match contro l'Empoli si è scatenato in campo a suon di gol. Un pomeriggio da sogno, di quelli che aspetti e immagini da sempre e che è arrivato per l'esterno rossoblù: sua è la tripletta con cui il Bologna ha ritrovato i tre punti in campionato. Il classe '97 ha mandato un messaggio forte e chiaro, non solo ai rossoblù ma anche a Spalletti in attesa delle convocazioni per la gare di qualificazione dell' Italia . L'attaccante, però, al momento non ci ha pensato: "Voglio fare bene qui e se dovessi ricevere la chiamata è tutto di guadagnato".

Orsolini: "Qui mi sento a casa"

"Il Bologna per me è una seconda casa - ha detto Orsolini al termine della partita - ringrazio la società perché mi fa sentire importante e riesco a rendere al meglio". Primi tre gol in campionato per l'esterno dopo un periodo non semplice: "Ho saltato la preparazione per alcuni problemi fisici, Ho dovuto lavorare il triplo per tornare ai miei livelli. Avevo bisogno di tempo e me lo sono preso per cercare di farmi trovare pronto alla chiamata del mister".

Sulla concorrenza: "Il Bologna ha fatto una grande mercato e si è alzata anche la concorrenza, ma io devo pensare ad alzare il mio livello per guadagnarmi il posto". In chiusura sull'essere leader: "Non c'è un solo capitano nella squadra perché lo siamo tutti". I rossoblù si godono l'estro di Riccardo Orsolini e se lo gode soprattutto Thiago Motta, che a fine partite ha elogiato il suo giocatore.