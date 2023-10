Motta smaschera l'Inter: "È come quella del Triplete!"

Inter-Bologna, le dichiarazioni di Motta

Così il tecnico rossoblù in vista del match di San Siro: "Inter perfetta? Nessuna squadra lo è. Sicuramente sono forti e giocano per obiettivi differenti dai nostri, ma siamo pronti a giocare la nostra partita pur essendo difficile. L'importante per noi è essere al massimo, lottando: avremo l'occasione di giocare in un grande stadio. È un privilegio disputare un match del genere, sarà un privilegio anche dare tutto quello che abbiamo in campo, dando il massimo per il compagno. Il modo in cui l'Inter affronta le partite è lo stesso che aveva la mia Inter: compatti, con la volontà di vincere. In finale di Champions non ci arrivi per caso e il risultato dello scorso anno ha dato ulteriori certezze e consapevolezza a un gruppo che sta crescendo ancora. Mi aspetto un'Inter che inizierà la gara in maniera forte, e noi dovremo essere capaci di fronteggiare una squadra forte. Dovremo tentate di portare la partita dalla nostra parte, giocando con la testa. I due 6-1 subiti contro i nerazzurri? Il passato è passato, così come il 3-0 all'Empoli: sono cose che per me contano poco". Non solo l'Inter: sul piatto il tema arbitri, il calendario e... Orsolini.