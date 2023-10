Motta esalta il Bologna: "Fermate Inter e Juve. E contro i bianconeri..."

Il Bologna di Thiago Motta è uscito tra gli applausi di San Siro con un punto guadagnato e preziosissimo contro l'Inter di Inzaghi. Dopo un uno-due nerazzurro con Acerbi e Lautaro , la sua squadra non si è scomposta ed è riuscita a rispondere a tono: prima è stato il rigore di Orsolini e poi la prodezza di Zirkzee per il 2 a 2 finale . In entrambe le reti c'è stato lo zampino di Ferguson: "E' un giocatore importantissimo perché abbina qualità e quantità in modo eccezionale" ha detto il tecnico degli emiliani nel post partita.

Inter-Bologna, parole Thiago Motta

Thiago Motta ha parlato a Dazn al termine della partita: "I ragazzi mi trasmettono questa voglia di venire al campo, proporre e fare cose che prima non facevano. Sapevamo che l'Inter inizia sempre forte, ma noi abbiamo reagito alla situazione e il premio è un pareggio meritato". Sulla mentalità: "Il calcio deve avere delle alternative, non si possono fare sempre le stesse cose altrimenti saremmo prevedebili. Noi dobbiamo alzare il livello". Sugli obiettivi: "Non dobbiamo nasconderci da niente, non siamo al livello di queste squadre ma vogliamo essere sempre quelli di oggi. L'Inter l'abbiamo fermata, contro la Juve non lo so perché meritavamo di vincere noi. Giocando così riusciamo a ridurre il gap e compensare le mancanze".

In chiusura su Zirkzee e l'aneddoto sul rigore calciato poi da Orsolini: "Lui è il nostro rigorista ma ho deciso di far tirare Orsolini. Gli ho chiesto scusa negli spogliatoi, perché ho visto non l'aveva presa benissimo ma lo capisco. Per il resto ripeto quanto ho già detto: è il simbolo del nostro Bologna e ha grandissime qualità. Meritava il gol e ha finito la partita coi crampi. Sono contento per lui perché se lo merita".