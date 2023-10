Motta, Bologna e i pericoli Frosinone: "Soulé, Barrenechea, che qualità!"

Dare continuità ai risultati e soprattutto alla prestazione contro l' Inter . Il Bologna di Thiago Motta è pronto a tornare in campo dopo la sosta per le Nazionali e lo farà contro il Frosinone, una delle sorprese di questo inizio di stagione. Il 2 a 2 di San Siro ha dato consapevolezza ai rossoblù per come è arrivato e la reazione che ha avuto la squadra al doppio svantaggio. L'allenatore dei felsinei ha parlato in conferenza a due giorni dalla gara contro i ciociari.

Bologna-Frosinone, conferenza Thiago Motta

Thiago Motta ha analizzato la prossima sfida contro il Frosinone: "Affrontiamo una squadra che ha cambiato tanto, hanno giocato contro alcune big e hanno un punto in più. Dobbiamo lavorare e combattere come sempre, nessuna gara è facile ma tutte sono importanti". Sulle qualità degli avversari: "Sanno quello che vogliono e hanno giocatori di qualità: Soulé, Barrenechea hanno avuto esperienza anche alla Juve". Su Di Francesco: "Non va valutato solo per i risultati. Nel suo percorso ha sempre fatto giocare bene le squadre attraverso un lavoro preciso".

Sui singoli: "Bonifazi e Saelemaekers possono essere titolari come tutti. Alexis si è inserito bene ed è un ragazzo speciale. Stanno bene e tocca a me scegliere. Lykogiannis partirà dal 1' mentre Lucumi e Posch spero di riaverli il più presto possibile. Zirkzee? Spero non si adagi dopo Milano, ma in allenamento l'ho visto bene ed è un grande esempio per tutto il gruppo". In chiusura sulle voci sul Napoli: "De Laurentiis non è il mio presidente, zero commenti".