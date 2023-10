Motta, Sassuolo-Bologna: "Il paragone Orsolini-Berardi, Karlsson e Zirkzee"

Il Bologna , dopo la sconfitta all'esordio in campionato contro il Milan, non ha più perso una partita. Redimento di alto livello che ha portato la squadra in zona Europa , nonostante le assenze. Thiago Motta ha ritrovato ora Posch , dopo l'infortunio, anche se De Silvestri lo ha sostituito bene e e l'allenatore ci ha tenuto a ringraziarlo. Il tecnico rossoblu ha presentato la sfida contro il Sassuolo in conferenza stampa.

Sassuolo-Bologna, le dichiarazioni di Thiago Motta

Vedo molto entusiasmo e se utilizzato correttamente, va molto bene. Se può essere il momento di Karlsson? L'importante è che sia il sabato del Bologna, Jasper fa parte del gruppo e cercherà di contribuire". Su Orsolini: "Cosa gli manca per essere al livello di Berardi? Non ne ho idea, è un giocatore fantastico, sono contento di averlo dalla nostra parte". L'allenatore ha poi parlato del resto della rosa: "Freuler lo conosciamo tutti, in Italia ha fatto cose fantastiche, gioca in nazionale, è arrivato in Inghilterra e ha giocato... è un calciatore importante che sta migliorando come tutti gli altri. Zirkzee sta bene, "soffriamo insieme", perché facciamo un lavoro bello e compatto".

Poi l'elogio a De Silvestri, che ha sostituito Posch nelle scorse partite: "È un esempio per gli altri, ha sfruttato bene le opportunità". Sul sogno Europa e il Sassuolo: "Europa? Noi pensiamo sempre alla prossima partita e basta, solo i tifosi hanno il diritto di sognare. Solo grazie al lavoro dei miei giocatori, che danno il 120% in ogni allenamento e in gara. Hanno vinto contro la Juventus e l'Inter. Hanno cambiato giocatori in mezzo al campo, giocano bene a calcio, sono compatti e prova a limitare le caratteristiche degli avversari. Tante squadre sono andate in crisi contro di loro, dovremo fare il meglio possibile".