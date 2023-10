Motta, Bologna-Verona e il turnover: "Gioca chi merita". E su Orsolini...

"Il nostro obiettivo è fare una grande prestazione". Thiago Motta ha parlato in vista della sfida di Coppa Italia contro il Verona. Alle ore 21 in campo al Dall'Ara dove il Bologna ha voglia di continuare il trend positivo di questo inizio di stagione: imbattuto da nove gare con 3 vittorie e 6 pareggi, ultimo quello contro il Sassuolo al Mapei , unica sconfitta quella contro il Milan nella prima giornata. Il tecnico poi è stato criptico sui possibili cambi di formazione, e quindi il turnover, anche se è inevitabile pensarci quando, dopo pochi giorni, devi affrontare la Lazio. L'allenatore ha parlato alla vigilia in vista della gara contro i veneti.

Bologna-Verona, conferenza Thiago Motta

Thiago Motta ha parlato in vista della sfida col Verona: "Sono contento dell'unità e della determinazione della squadra. Due aspetti importanti oltre all'impegno perché mettendo le cose insieme la squadra sta dimostrando di esserci contro ogni avversario. Un grosso grazie devo dirlo anche ai tifosi: hanno una riconoscenza enorme verso questi ragazzi che stanno dimostrando dentro al campo valori importanti". Sulla formazione: "Giocherà chi merita. La partita è il premio del lavoro durante la settimana. Le condizioni generali sono buone, tranne chi ha problemi fisici (El Azzouzi e De Silvestri n.d.r.)"

Sui possibili cambi: "In porta Skorupski o Ravaglia, Bagnolini non è ancora pronto. Moro, Fabbian, Urbanski, Corazza, Van Hooijdonk... tutti possono giocare domani, sceglierò chi ha dimostrato di più in allenamento". Su Saelemaekers: "Si è inserito molto bene nel gruppo, ha tanta voglia di fare ma deve stare più tranquillo. A volte vuole fare la differenza in ogni zona e giocata, ma delle volte non è il caso. Sono sicuro che troverà equilibrio per aiutare la squadra e giocare meglio anche lui". In chiusura su Orsolini: "Ho parlato con lui e la qualità sotto porta è la cosa che mi preoccupa meno".