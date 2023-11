Thiago Motta: "Reazione straordinaria. Bologna in Europa? La penso così"

"Mi è piaciuta la reazione, l'attitudine dei ragazzi nelle difficoltà è stata fantastica, un'altra volta. Abbiamo affrontato una squadra con dei valori importanti rimanendo sempre in partita. Siamo andati in vantaggio dopo una azione fantastica e poi siamo rimasti in controllo". Lo ha dichiarato Thiago Motta a Sky Sport dopo il successo del suo Bologna in casa contro la Lazio . Il tecnico rossoblù ha aggiunto: "Questa vittoria è frutto del lavoro, dell'unità e della determinazione. Europa? I ragazzi avranno un riposo meritato per staccare e pensare alla famiglia, stare anche lontano da me perché ci vediamo tantissimo... Poi la settimana inizierà con la testa puntata alla Fiorentina".

Motta ha poi spiegato: "Il momento è buono e sappiamo perché. Ho dei ragazzi fantastici, che hanno voglia di continuare a lavorare e affrontano nel modo giusto le difficoltà. L'entusiasmo fa parte del gioco, dobbiamo sfruttarlo a nostro favore come fatto fino a oggi. Ho fiducia nei ragazzi perché sanno il lavoro fatto dal primo giorno e serve continuare, migliorando solo alcune situazioni di gioco. Orsolini attacca nel modo e nel momento giusto la profondità. Calafiori può giocare da terzino e da centrale senza problemi, la cosa migliore che ha è la fiducia in se stesso e il coraggio che riesce a trasmettere agli altri. In questo momento da centrale è qualcosa di straordinario, sempre bello da vedere in uscita. Zirkzee viene in appoggio agli altri. Saelemaekers è quello con più libertà. Lì davanti comunicano e si trovano bene".

Le parole di Ferguson

"Sono molto contento, questa vittoria è molto importante per noi. Siamo forti, non abbiamo giocato bene il primo tempo però nel secondo abbiamo fatto molto meglio. La Lazio è forte, la gara è stata difficile come tutte in Serie A, ma siamo pronti ad affrontarle. Europa? Adesso pensiamo alla Fiorentina, solo alla prossima gara, non guardiamo troppo avanti". Lo ha detto il trequartista del Bologna Lewis Ferguson dopo la vittoria contro la Lazio ai microfoni di Sky Sport.