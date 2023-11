Motta, conferenza Fiorentina-Bologna: "Ferguson? Se ha superato Rabiot..."

Il Bologna non vuole femarsi. Imbattuto dal 21 agosto (0-2 Milan ), dalla prima giornata di campionato, il gruppo plasmato da Thiago Motta è carico a mille in vista dell'insidiosa traferta contro la Fiorentina (tre sconfitte di fila): "Abbiamo grande rispetto per la Fiorentina. Sulla carta abbiamo giocato e giocheremo ancora contro squadre più attrezzate. La nostra priorità deve essere giocare con concentrazione e impegno massimo" ha esordito il tecnico dei rossoblù nella conferenza stampa all'antiviglia del match.

Verso Fiorentina-Bologna, Thiago Motta tra mercato e rinnovo

Il Bologna è sesto in classifica: "No, non me lo aspettavo. Non sono uno che dice che non abbiamo fatto ancora niente, ma manca ancora tantissimo. Abbiamo fatto delle cose straordinarie fin qui, ma ora mi immagino domani, per preparare al massimo la gara con la Fiorentina. Non penso tra un mese o tre mesi, non riesco a farlo. Penso alla partita prossima che è davanti a noi".

"I giocatori si sentono bene, ma sono consapevoli anche loro che ci sono sulla carta tante altre squadre più attrezzate della nostra per diversi motivi. Dobbiamo essere uniti e concentrati al massimo per poter competere contro una squadra che gioca in Europa. La Fiorentina è un club che può permettersi certe situazioni, non vendere magari giocatori a 40 milioni o aumentare lo stipendio a qualcuno".

La sfida nella sfida con Italiano: "Rispetto professionale. Vincenzo è un allenatore che sta facendo molto bene da tempo, le sue squadre mettono in difficoltà gli avversari alzando i terzini sia dentro sia fuori dal campo, quando crossano, poim attaccano bene l'area. La Fiorentina è una squadra molto pericolosa, fa tanti cambi di gioco, con i centrali di difesa cerca di attirare l'avversario per cambiare lato, fa tanto gioco interno perché ha qualità".

Il rinnovo: "Vi faremo sapere quando ci sarà qualcosa da comunicare, ma ora testa alla Fiorentina".