Fiorentina-Bologna, Motta contro Maresca: "Grande arbitro, però..."

Il Bologna torna a perdere ed è una notizia, visto che non accadeva dalla prima giornata contro il Milan. A fermare la striscia positiva ci ha pensato la Fiorentina di Italiano , che invece non vedeva i tre punti da tre giornate. Thiago Motta ha analizzato il match al termine della partita e ha espresso anche il suo parere sul rigore concesso alla viola .

Fiorentina-Bologna, le dichiarazioni di Motta

Queste le dichiarazioni dell'allenatore del Bologna ai microfoni di Dazn: "Abbiamo fatto una buona partita, per me il rigore dato alla Fiorentina è molto generoso. L'altro giorno ho visto Sassuolo-Salernitana e l'arbitro Ghersini è stato straordinario, ha fatto molto correre e si è visto con i minuti effettivi. Fa male la sconfitta, ma dobbiamo riprenderci. Possesso palla? Mi interessa poco se non arriva la vittoria". Su Zirkzee: "Ha fatto una buona prestazione, ho dovuto cambiarlo per mettere più fisicità con Van Hooijdonk". Infine su Calafiori: "Ha grandi qualità tecniche, fisiche e mentali. Imposta molto bene il gioco e difende bene. Può migliorare, ma gioca da poco in questo nuovo ruolo". Sul dialogo con Italiano nel finale: "Gli ho fatto i complimenti, è sempre bello affrontarlo. Si vede la sua mano e giocare contro di lui è sempre molto interessante".