Bologna, Motta: "Partita importante. La difesa? Comincia da Zrikzee"

BOLOGNA - Dopo la sconfitta di Firenze il Bologna di Thiago Motta torna al successo battendo in casa 2-0 il Torino ed aggancia la Roma al 5° posto a quota 21 punti. Il commento dell'allenatore degli emiliani nel post-partita partendo dal gol che ha sbloccato la partita: "Per uscire dalla pressione del Torino è fondamentale creare spazi ed attaccare la profondità al momento giusto, Calafiori inizia l'azione da dietro, si aprono gli spazi e poi è la bravura dei ragazzi che riescono a capire la situazione. La palla di Beukema è perfetta e Fabbian,mc he ha questa caratteristicam ha fatto un bel gol.Oggi abbiamo fatto partita importante sotto tanti aspetti contro una squadra complicata. Una volta sbloccata la partita abbiamo controllato la partita".

Su Fabbian

"Avevamo bisogno di un giocatore come lui, oltre alla forza fisica ha caratteristiche importanti per aprire spazi per i compagni o arrivare alla conclusione come nel gol".

Sulla difesa

"Abbiamo una squadra dove tuti si aiutano, la difesa inizia da Joshua (Zirkzee) e lo sa molto bene. Anche oggi una buona prestazione in tuti i sensi, ha dovuto fronteggiare un gran giocare come Buongiorno difficile da superare. Joshua gli ha dato fastidio, è uno che sa usare bene il corpo e pressa bene portiere, difesa. Quando davanti fanno questo lavoro diventa più semplice per i nostri difensori".

Sul gioco

"Quando affrontiamo squadre che si chiudono non è mai facile, come contro il Cagliari anche se siamo arrivati al gol, quando affronti un squadra come il Torino che ti viene a prendere alto devi sfruttare questo. Dobbiamo saper leggere, avere pazienza, muovere la palla e cercare spazi nella squadra avversaria. Abbiamo una rosa diversa dell'anno scorso e la cosa più importante è vedere che questa rosa sa adattarsi".