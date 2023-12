Motta, Salernitana-Bologna: "Zirkzee o Van Hooijdonk davanti. Orsolini..."

Motta, tra Lecce e Salernitana

Queste le parole di Thiago Motta: "Le ingiustizie mi fanno molto male: per lasciarcele alle spalle dovremo fare bene domenica contro la Salernitana. Questione giustizia sportiva? Io sto alla grande, vengo qui, contento di svolgere il mio lavoro, confrontandomi con la squadra. Ho già detto che di questo argomento non parlerò: se ne occuperà Giovanni Sartori. Abbiamo avuto una settimana positiva, saremo pronti per il match. In tutte le partite il fattore ambientale conta, ma risponderemo presente. La classifica? Penso soltanto alla Salernitana, e a cosa si può migliorare in vista della gara di domenica". Sui singoli: "Freuler è un elemento importante nel gruppo. Come sta Zirkzee? Vedremo chi giocherà: sia lui che Van Hooijdonk hanno fatto un'ottima settimana. Orsolini sicuramente non sarà a disposizione per domenica, poi capiremo partita dopo partita. Calafiori e l'episodio col Lecce? Non ne abbiamo parlato, ha gestito la situazione nel modo in cui un difensore deve gestirla: sta già pensando a dare tutto contro la Salernitana".