Motta esalta il Bologna: “Raggiunto un grande obiettivo”. Su Zirkzee...

Il Bologna continua a vincere, stupire e sognare grazie alla doppietta di Zirkzee , che basta per battere la Salernitana di Inzaghi. I rossoblu volano al momento al quarto posto in classifica , in attesa di Roma-Fiorentina. Thiago Motta ha analizzato la vittoria al termine dei novanta minuti ai microfoni di Dazn.

Salernitana-Bologna, le dichiarazioni di Motta

Queste le dichiarazioni dell'allenatore del Bologna: "La prima vittoria in trasferta era il grande obiettivo. Ci siamo andati spesso vicini. Oggi abbiamo fatto un gran primo tempo, poi la ripresa è stata più complicata, ma abbiamo gestito bene. Tre punti conquistati meritatamente. Saelemaekers? Come i suoi compagni ha fatto una buona prestazione e deve continuare così. Gruppo consolidato? Sono dei ragazzi che si trovano bene insieme e si aiutano, mi dispiace per chi non è riuscito ad entrare e per chi partecipa un po' di meno, ma abbiamo bisogno di tutti. Ferguson a destra? Lewis fa parte dei nostri giocatori offensivi e dobbiamo coprire delle posizioni. Lo sa fare bene. Oggi è stato un grande capitano. Kristiansen? Lui è un ottimo giocatore e sta migliorando tantissimo e alcune volte fa anche troppo, anche quando non ne abbiamo bisogno. Zirkzee futuro top europeo? Dipende da lui".