Saelemaekers rimpianto Milan: e se a Pioli mancasse l'equilibratore?

Continua a sorprendere, anche se non è più una sorpresa. Il Bologna di Thiago Motta continua a macinare punti, e dopo aver battuto la Salernitana con uno strepitoso Joshua Zirkzee , i rossoblù si sono portati al quarto posto insieme alla Roma , e a +1 sui campioni d'Italia del Napoli . Uno degli uomini chiave della vittoria all' Arechi è stato, senza ombra di dubbio, Alexis Saelemaekers .

Saelemaekers, dato incredibile: rimpianto Milan?

Fino ad ora 10 presenze, nessun gol messo a referto, ma un rendimento che è cresciuto partita dopo partita, fino alla prestazione ragguardevole contro la Salernitana. Un dato testimonia quanto la gara condotta da Saelemaekers sia stata di livello: sono state ben 6 le ammonizioni causate dal classe 1999 nella sfida di ieri (Tchaouna, Mazzocchi, Dia, Daniliuc, Gyomber e Kastanos), riuscendo in un'incredibile impresa senza precedenti. È fuori di dubbio come quella dell'Arechi sia stata la miglior gara in rossoblù del belga, che la scorsa estate ha lasciato il Milan di Stefano Pioli. Un ruolo, quello ritagliatogli da Thiago Motta, di vero e proprio equilibratore: presente nelle sortite offensive del Bologna, avendo libertà di svariare su tutto il fronte d'attacco, ma anche grande spirito di sacrificio.

Chissà se il club rossonero stia rimpiangendo o meno la scelta di aver ceduto il calciatore. Il futuro, intanto, è tutto da scrivere: Saelemaekers si è accasato al Bologna con la formula del prestito, con un diritto di riscatto fissato a 10 milioni. In caso di mancato riscatto, avrebbe un contratto con il Milan fino al 2026. Molto potrebbe dipendere anche dal posizionamento finale dei rossoblù, che in caso di qualificazione europea rifletterebbero seriamente sul suo riscatto. Tra passato e futuro, Saelemaekers si concentra sul presente, per la gioia di Thiago Motta.