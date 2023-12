Thiago Motta come Bernardini: il Bologna sogna la Champions

Jacques Stockman , chi era costui? Per i tifosi del Bologna con i capelli bianchi, uno dei peggiori ricordi della storia rossoblù in Europa. Lì dove la squadra felsinea vanta ben tre Mitropa, una Coppa di Lega Italo-Inglese, il Torneo Internazionale dell’Expo Universale di Parigi del 1937, quando era lo «squadrone che tremare il mondo fa», e l’Intertoto del 1998. Stockman era uno degli attaccanti dell’Anderlecht che il Bologna affrontò nell’unica partecipazione alla Coppa dei Campioni , dopo la conquista del suo settimo e ultimo scudetto (1964), vinto allo spareggio contro l’Inter di Helenio Herrera , dopo una stagione di veleni tra i due club, dovuti a un sospetto doping nei confronti dei giocatori bolognesi, con penalizzazione prima comminata e poi ritirata. L’antipasto di una rivalità ancora oggi molto accesa.

Così si gioca solo in Paradiso

Il Bologna di Fulvio Bernardini, quello che «così si gioca solo in Paradiso», il 9 settembre 1964, nel primo turno di Coppa dei Campioni, affrontò l’Anderlecht all’allora stadio Heysel di Bruxelles perdendo per 1-0 con rete di Van Himst. Il 7 ottobre al Dall’Ara di Bologna la squadra di casa passa al 57’ con Pascutti e raddoppia al 75’ con Nielsen, ma quando sembra fatta, a un minuto dalla fine Stockman segna la rete che pareggia i conti, quando i gol in trasferta non valevano doppio, com’è stato poi per alcuni decenni. Lo spareggio, come si usava all’epoca, si giocò al Camp Nou di Barcellona, uno 0-0 anche dopo i supplementari, con Nielsen che si era mangiato due ghiotte occasioni da gol. La monetina decretò il passaggio del turno dell’Anderlecht, la stessa che quattro anni più tardi permetterà all’Italia di battere l’Urss e raggiungere la finale dell’Europeo contro la Jugoslavia.