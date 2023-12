Thiago Motta, Inter-Bologna: "I miei ragazzi hanno grandi valori"

Il Bologna non ha voglia di fermarsi. Dopo aver conquistato il quarto posto con la vittoria sulla Roma al Dall'Ara , ora vuole andare a San Siro per superare il turno in Coppa Italia contro l' Inter . Obiettivo ambizioso come lo è Thiago Motta in grado di trasformare la squadra in estate tra cessioni importanti e nuovi arrivi. Consapevolezza ed entusiasmo: "Giocheremo contro la finalista di Champions e candidata allo scudetto, andremo a fare la nostra partita". Nessuna paura ed è anche questo il segreto dei rossoblù che sognano un posto in Champions .

Inter-Bologna Coppa Italia, conferenza Thiago Motta

Thiago Motta ha analizzato in conferenza la sfida contro l'Inter: "Abbiamo la possibilità di giocare in un campo storico e proveremo a portare la partita dalla nostra parte. Entusiasmo? C'è grande energia positiva. L'entusiasmo aiuta e ce la giocheremo con umiltà e i piedi per terra, con la certezza di essere arrivati fino ad oggi grazie all'impegno dei ragazzi, affrontando gli allenamenti e le partite fino ad oggi come sempre: al massimo. I tifosi hanno il diritto di sognare e noi il dovere e il piacere di dare il massimo". E sulla Coppa Italia: "Lo sappiamo tutti è fatta così e non sarà la mia opinione a cambiarla, ma sicuramente non è uguale alla Coppa di Francia o ad altre che si giocano in un modo più attrattivo. Il cambio della Coppa deve partire da dentro, dalle persone che possono, non io...". Sul momento della squadra: "Credo nel valore di questi ragazzi, un gruppo che lavora sempre al meglio". Sulla formazione: "Chi giocherà farà bene. Stanno tutti bene e ho bisogno di tutti".

Poi su Arnautovic: "Ha fatto una scelta comprensibile. E' un grande giocatore e tranne domani gli auguro sempre il meglio, sono sicuro che farà bene all'Inter". Sui complimenti di Gasperini: "Fanno piacere soprattutto quelli delle persone importanti per me con cui ho condiviso momenti interessanti. E' uno dei migliori che ho avuto, come Mourinho, Van Gaal e Ancelotti. Sono persone per cui ho grande rispetto e ammirazione, perché arrivano fino ad oggi a fare il loro lavoro come fosse il primo giorno". Sui singoli: "Ndoye? Sta bene e non è una sorpresa. Si è allenato sempre al massimo alzando la competizione con Orsolini e sta dando un grande contributo". E su Freuler: "È arrivato con una carriera fatta ma ha voglia di impegnarsi e crescere ancora, sono molto contento di averlo. Comunica molto bene in campo, tanto lui come Calafiori, questa è una cosa importante, informa bene i compagni. Si fa ascoltare e se l'è guadagnato questo". In chiusura sulla cena di squadra: "Avere il Presidente qui aiuta tantissimo e con lui abbiamo parlato di vacanze e di Natale".