Bologna sogna il colpo contro l'Inter: 1500 tifosi a Milano per la Coppa

Essere o non essere? Thiago Motta ce lo immaginiamo così, nella sua stanzetta in calzamaglia nera e teschio d'ordinanza a recitare Amleto. Meglio schierare i titolarissimi per inseguire un sogno, o dare spazio agli altri per puntare a un altro sogno? Forse entrambe le opzioni, poiché nel suo Bologna titolari-dentro si sentono più o meno tutti, anche perché lo sono davvero. Alla vigilia Thiago non si è sbottonato. Non c'erano dubbi su questo. E allora ipotesi e suggestioni per uno scontro di Coppa Italia ad alta caratura (prima contro quarta) si inseguono e si ribaltano. Intanto nell'elenco dei convocati non figura Riccardo Orsolini, appena rientrato nel gruppo dopo l'infortunio. I santi giorni di lavoro in più da qui alla sfida con l'Atalanta di sabato sono stati giudicati evidentemente la scelta più razionale. Sulla fascia di dritta quindi potrebbe toccare ancora a Dan Ndoye, lo Speedy Gonzales del Bologna, reduce scintillante dalla sua miglior prova in rossoblù domenica contro la Roma. In fondo lo svizzero coi suoi 23 anni contribuisce a rendere verdissima la carta d'identità complessiva di una squadra in cui sono tutti giovani e belli.