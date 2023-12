Zirkzee, l'oro Bologna vale 40 milioni: signore del tacco e del tunnel

Colpo di tacco e assist per Beukema che pareggia. Tunnel ad Acerbi e assist per Ndoye che raddoppia ed elimina dalla Coppa Italia l'Inter, da due stagioni detentrice del trofeo. E tutto questo in cinque degli ultimi nove minuti del secondo tempo supplementare. Nella splendida stagione del Bologna, brilla la stella di Joshua Orobosa Zirkzee, 22 anni, olandese, 8 gol nelle 18 presenze stagionali collezionate sinora (16 in Serie A e 7 reti; 2 in Coppa Italia e 1 rete). Nell'estate 2022, Giovanni Sartori lo acquistò dal Bayern pagando 8,5 milioni il suo cartellino e assicurando al Bologna il 50% sull'eventuale futura rivendita, essendosi assicurati i tedeschi il diritto di ricompra. Oggi l'attaccante vale 40 milioni, a tanto ammonta la clausola rescissoria inserita nel suo contratto. Un colpo da maestro, l'ennesimo di un autentico signore del mercato qual è Sartori. "Joshua mi ha colpito per i 16 gol segnati nell'Anderlecht", ha raccontato.