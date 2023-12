Ravaglia, le mani sul Bologna: perché Thiago Motta lo preferisce a Skorupski

Il Bologna capace di sbancare San Siro , eliminando l’Inter dalla Coppa Italia , ha il volto sorridente e spensierato di un bolognese doc come Federico Ravaglia . Il giovane portiere classe 1999 vuol sfatare il tabù del “Nemo propheta in patria”, prendendosi la porta rossoblù a suon di grandi parate. E la missione è partita col piede giusto. Il rigore parato a Lautaro , insieme ad altri interventi di ottimo livello, hanno certificato il sorpasso ai danni di Skorupski . Un cambio di gerarchie tra i pali inimmaginabile qualche settimana fa. Il polacco, infatti, stava facendo bene (6 clean sheet in 15 giornate), eppure Thiago Motta ha avuto il coraggio di andare controcorrente, lanciando a sorpresa Ravaglia domenica scorsa nel big match contro la Roma. Una mossa inaspettata, seppur vincente.

Il motivo è semplice: l’ex Frosinone è più abile coi piedi nel far partire l’azione . Il che permette di saltare un tempo di gioco, velocizzando la manovra in fase di costruzione. Era dai tempi di Gianluca Pagliuca che i pali rossoblù non venivano difesi da un bolognese. Lo stesso Pagliuca è stato, oltre che l’idolo, anche il maestro di Federico che ha potuto beneficiare degli insegnamenti e dei consigli dell’ex numero uno della nazionale nelle giovanili. Al vivaio del Bologna Ravaglia era approdato dalla Polisportiva Progresso di Castel Maggiore. Nel piccolo comune bolognese Federico cresce insieme a un altro grande protagonista odierno della Serie A. Un’amicizia-rivalità che fa il giro del paese , dove non si parla d’altro di quei 2 bambini che sembrano avere la stoffa da grandi campioni. Uno fa il portiere (Ravaglia appunto), l’altro gioca attaccante e segna caterve di gol ( Giacomo Raspadori ).

Benji Ravaglia e Holly Raspadori

Scatta così, inevitabile, l’accostamento agli eroi del cartoon giapponese Holly e Benji. Sembra di sentirla la sigla cantata da Paolo Picutti: “Due sportivi, due ragazzi per il calcio sono pazzi. Sono portiere e attaccante, Holly e Benji, due speranze. Loro vogliono sfondare e campioni diventare”. A distanza di 10 anni è andata davvero così. Il Benji Ravaglia difende la porta dell’amato Bologna; mentre l’Holly Raspadori ha vinto lo scudetto col Napoli nella scorsa stagione ed è un punto fermo della nazionale. Mica male per un paese di 18mila abitanti che fa il tifo per loro e ricorda ancora quando giocavano insieme al Progresso prima di spiccare il volo: Federico destinazione Bologna, Jack in direzione Sassuolo. Per anni nelle giovanili si sono affrontati nei derby emiliani. Appuntamento a maggio per un nuovo faccia a faccia. Questa volta in Serie A. Un duello reso possibile dal coraggio di Motta, che ieri ha patteggiato con l’ammenda di 2500 euro per le esternazioni su Doveri post Lecce-Bologna e parteciperà a un evento formativo presso il Policlinico Sant’Orsola–Malpighi in cui ha sostenuto le cure oncologiche Sinisa Mihajlovic.