“Non è Zirkzee”: Motta e il giocatore del Bologna che lo ha colpito di più

Bologna-Atalanta, la conferenza di Thiago Motta

Sulla vittoria contro l'Inter in Coppa Italia: "Ci ha dato un arricchimento in più perché una partita così davanti a tantissimi nostri tifosi non si vedeva da un po'. I ragazzi sono stati bravi a trasmettere qualcosa a queste persone che hanno deciso di seguirci fino a Milano ed è bellissimo averli vicino. Tutti voglio continuare a vedere queste emozioni e oggi mi sento molto bene qui, non ho bisogno di nient'altro per stare bene. Ora testa all'Atalanta". Poi sui complimenti ricevuti da parte di Gasperini: "Fanno sempre piacere. Ho grande rispetto per lui, soprattutto per la passione che dimostra sempre. Ha fatto tante belle cose e riesce a mantenere sempre un grande livello e grande continuità. E' solo da ammirare. Ha detto che il Bologna rispecchia me da giocatore? Se non sbagliavo in campo era anche perché avevo un allenatore forte come lui che mi ha insegnato tantissimo. I ragazzi stanno bene e stanno giocando un buon calcio. Ora dobbiamo continuare così, con grande responsabilità". Sulle condizioni di Orsolini: "Sta bene, vediamo domani se inizierà o aiuterà a gara in corso". Sul giocatore che lo sta impressionando di più: "Ad oggi dico Calafiori perché è in un momento straordinario sia mentalmente che fisicamente. Lui è convinto di sé ed è in grado di fare tutto quello che gli chiediamo. Anche Zirkzee sta avendo una continuità importante, così come Beukema e Orsolini o Freuler".