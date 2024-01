Bologna, Motta e l'elogio all'Atalanta che non ti aspetti: "Esempio per tutti"

Momento di flessione, almeno in termini di risultati, in casa Bologna . I rossoblù sono reduci dal ko di Udine e dal pareggio casalingo col Genoa in campionato. Poi l'eliminazione, arrivata ai calci di rigore, dalla Coppa Italia contro la Fiorentina . L'obiettivo è dunque rialzare la china e ritrovare la vittoria: di fronte altri rossoblù agguerriti, quelli del Cagliari di Claudio Ranieri , in cerca di punti salvezza. A presentare il match in conferenza stampa, come di consueto, Thiago Motta : "Gruppo concentrato, c'è voglia di fare bene a Cagliari. Assenza di Salemaekers pensate, ma dà la possibilità ad altri di dimostrare il proprio valore". Sul mercato: "Non ho nulla da dire, queste domande vanno poste alla società".

Bologna, Motta e l'elogio all'Atalanta

Durante il botta e risposta in sala stampa, al tecnico rossoblù viene chiesto 1ual è la squadra che ha messo più in difficoltà fino ad ora il Bologna. Motta risponde così: "Difficile dirlo, dipende anche dai momenti: penso alla gara con l'Atalanta, dove secondo me abbiamo fatto una grande partita: sono due squadre che rispettano il gioco, di fronte avevamo un avversario che non mette in difficoltà l'arbitro. Era venuta fuori una bellissima sfida, dove con forza l'abbiamo chiusa in vantaggio: una partita che dovrebbe essere d'esempio per tutti in Serie A. Molte squadre contro di noi cercano di perdere tempo? Palle lunghe e seconde palle fanno parte del gioco. Simulazioni o perdite di tempo non rientrano del nostro modo di fare. Quotidianamente lavoriamo sul rispettare gli avversari, facendolo senza simulazioni che sono cose che non voglio vedere. I ragazzi sono abituati ad entrare in campo in questo modo, facilitando il compito dell'arbitro. Mi piacerebbe invitare i direttori di gara ad assistere ai nostri allenamenti. So quanto è complicato il lavoro degli arbitri, che a volte sbagliano come sbaglio anche io. Ho soltanto espresso un parere su come lavoriamo noi e su come si comporta sul terreno di gioco una squadra come l'Atalanta".