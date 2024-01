Thiago Motta e il Milan: "All'andata ho avuto la sensazione che..."

Il Bologna è in un periodo di leggera flessione e nel prossimo turno se la vedrà contro il Milan a San Siro . Un match difficile, con i rossoblù che non conquistano la vittoria da quattro giornate, mentre i rossoneri vengono da due vittorie di fila. Thiago Motta ha presentato la sfida in conferenza stampa.

Milan-Bologna, la conferenza di Thiago Motta

L'allenatore del Bologna ha fatto chiarezza sugli indisponibili e i rientri: "Karlsson viene da un periodo di infortunio più lungo e sta anche a noi aiutarlo a ritrovare la migliore forma. Se è disponibile? Sì, certo". Sull'assenza di Posch: "La sua mancanza non inciderà nelle mie scelte. De Silvestri, così come Corazza, sta bene. La loro fascia sinistra è molto forte, noi cercheremo di limitarli". A proposito del difensore austriaco, Motta lo ha preso come riferimento per dare un esempio ai giovani: "Pur sapendo di non poter giocare la prossima partita, ha comunque lavorato in settimana come se si stesse preparando per la finale di Champions League. Questo è l'esempio che chiunque arriva deve cogliere, ed è ciò che non deve mancare".

Sul mercato: "Non è una mia responsabilità. Ilic è arrivato e si sta allenando con noi, abbiamo fatto dei test fisici alla squadra e abbiamo visto che è leggermente più indietro rispetto agli altri, ma ha sicuramente grandi prospettive". Sui prossimi avversari: "Tra tutte quelle giocate, la partita con il Milan della prima giornata è una delle poche in cui non ho avuto la sensazione di poter vincere. E' una delle candidate allo scudetto, parte sempre molto forte. Noi sabato dovremo provare a imporre il nostro gioco, cercando di essere determinati". L'allenatore si è espresso anche sugli insulti razzisti rivolti a Maignan: "Non l'ho sentito, ma ho visto tutto ciò che è successo. Credo che in quel momento lui abba fatto la cosa giusta e spero che per il bene della nostra società riusciremo a progredire in fretta su questo argomento. Spero che chi lo ha aggredito malamente paghi le sue scelte amaramente. Da parte mia c'è tantissima stima nei suoi confronti".