Thiago Motta: “Gli episodi arbitrali? Se non parla Sartori va tutto bene”

MILANO - Il Bologna conquista il pareggio al 90' contro il Milan uscendo per la terza volta da San Siro con un soriso in questa stagione. Le parole di Thiago Motta, espulso nel primo tempo, nel post-partita: "È frutto del lavoro quotidiano e dei ragazzi che si preparano sempre al massimo. Grande responsabilità difensiva, grande coraggio con la palla. I ragazzi hanno dimostrato qualità, cuore, correre l’uno per l’altro. Questo mi dà grande soddisfazione sempre - aggiunge - Abbiamo l’ambizione di giocare tutte le partite per vincere. I ragazzi lo sanno che abbiamo questa possibilità. Oggi c’erano tanti tifosi che sono venuti per noi. Questo perché i giocatori lavorano tantissimo, durante la settimana ho ragazzi che lavorano bene e seriamente, con grande impegno. Quando arrivano le partite sono pronti e hanno fiducia in sé stessi e nei compagni. Venire a San Siro e giocare così… C’è solo da fargli i complimenti”.