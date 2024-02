Thiago Motta: "Espulsione? Devo migliorare". Poi la risposta su Calafiori-Juve

Thiago Motta ha parlato in conferenza stampa in vista del derby emiliano tra Bologna e Sassuolo , in programma sabato sera alle 20:45 al Dall'Ara. I rossoblù dovranno tornare alla vittoria per alimentare il sogno Europa dopo le tre sconfitte e due pareggi nelle ultime cinque giornate di Serie A .

Bologna, Motta: "Espulsione? Non ne vado fiero"

L'ex centrocampista è tornato sull'espulsione ricevuta nel match contro il Milan: "Vorrei evitare di parlarne, ma ho sangue e vivo emozioni. Non mi sento orgoglioso perché penso ai miei ragazzi e vorrei essere un esempio per loro, gli chiedo sempre controllo emozionale dentro al campo. Anche per i tifosi, perché facciamo questo lavoro per merito loro. I tifosi vanno a vedere uno spettacolo di calcio e non altre cose, non un allenatore che ha una reazione così. Si paga il biglietto per vedere un bello spettacolo da parte di tutti e i protagonisti sono i giocatori. Spero di migliorare su questo".