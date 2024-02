Motta: "Zirkzee fantastico ma può migliorare". E sul Bologna in Europa...

Semplicemente inarrestabile: il Bologna di Thiago Motta continua a volare. I rossoblù sbancano anche l'Olimpico, battendo in rimonta la Lazio di Maurizio Sarri : all'iniziale svantaggio di Isaksen la replica firmata da El Azzouzi e dal solito Zirkzee . Gli emiliani salgono così a 45 punti in classifica, al quarto posto insieme all' Atalanta di Gian Piero Gasperini ma con i bergamaschi che hanno una gara in meno (quella da recupera con l'Inter il prossimo 28 febbraio).

Bologna batte Lazio: l'analisi di Motta

Al termine del match contro i biancocelesti, così Motta ai microfoni di Dazn: "Oggi stiamo bene, abbiamo fatto un’ottima partita. Sono felice per i giocatori e per la nostra gente, che sostiene al campo la squadra. Ci sono cose mi danno grande soddisfazione: oltre al gioco, vinciamo partite come quelle di oggi. Il nostro grande obiettivo è giocare in un certo modo per vincere, e oggi ci siamo riusciti. Felice per il presidente e per i nostri tifosi, che ci sostengono anche nei momenti più difficili".

Bologna diverso nel secondo tempo: "Non ho fatto nulla di diverso rispetto al solito, ho a disposizione calciatori responsabili che hanno ben chiaro cosa devono fare. Chiaro che nel primo tempo abbiamo avuto difficoltà con una squadra organizzata, che non lascia spazi e che quando ha la palla riparte con giocatori importanti, il loro livello si è visto l’altra sera in Champions. Abbiamo fatto meglio nella ripresa, e alla fine abbiamo vinto meritatamente".